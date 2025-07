Jorge Mendes scoppia in lacrime l'agente di Diogo Jota non riesce a parlare | Ancora non ci credo

Il mondo del calcio è sconvolto dalla tragica perdita di Diogo Jota. In un momento di immensa sofferenza, Jorge Mendes, il fedele agente del calciatore, si è spezzato in lacrime mentre accompagnava la madre di Jota all'obitorio. Un dolore così profondo da lasciarlo senza parole, testimone di una tragedia che ha colpito tutti noi. Continua a leggere per scoprire come la comunità sportiva sta affrontando questa dolorosa perdita.

Lo storico agente di Diogo Jota, Jorge Mendes, ha accompagnato all'obitorio la madre del calciatore del Liverpool morto in un incidente stradale, poi non è riuscito a parlare: troppo grande il dolore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Il sogno più grande era giocare il Mondiale 2026 con il Portogallo, e questa possibilità era reale. » Il calcio si risveglia scosso per la perdita improvvisa di Diogo Jota, scomparso a 28 anni in un drammatico incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spa Vai su Facebook

E' morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool: incidente fatale in auto, aveva 28 anni; La Premier col Liverpool, due Nations League col Portogallo e il sogno Mondiale: la storia di Diogo Jota; Juve, per Antonio Silva è guerra di nervi. Da Lisbona: Scommettano sui loro giovani.

Jorge Mendes emocionado: «Diogo Jota era um exemplo como pessoa, marido, filho e profissional» - se a Espanha, onde se encontravam os corpos do internacional português e do irmão, André Silva ... Lo riporta msn.com

Jorge Mendes em lágrimas ao recordar Diogo Jota (vídeo) - se a Espanha, onde se encontravam os corpos do internacional português e do irmão, André Silva ... Riporta abola.pt