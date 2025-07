Honest Ahanor è dell’Atalanta | visite mediche per il 17enne prelevato dal Genoa

L’Atalanta continua a rinforzarsi con giovani promesse, e questa volta il protagonista è Honest Ahanor, un talento di 17 anni prelevato dal Genoa. Arrivato a Bergamo per sostenere le visite mediche, il terzino campano di origini nigeriane rappresenta il secondo grande colpo di mercato dei nerazzurri, simbolo di una strategia ambiziosa e lungimirante. La sua volontà di crescere con la Dea anticipa un futuro ricco di potenzialità ed emozioni.

Bergamo, 4 luglio 2025 – Secondo acquisto di mercato per l’Atalanta. Questa mattina è arrivato a Bergamo il 17enne Honest Ahanor, terzino prelevato dal Genoa, con uno dei soliti riusciti blitz di mercato di Luca Percassi e del ds Tony D’Amico, per 20 milioni complessivi, 16 più 4 di bonus. Decisiva, nella complessa trattativa con i liguri, la volontà del giovane giocatore nato in Campania da famiglia nigeriana, di venire a Bergamo per compiere il definito salto di qualità nell’Atalanta. Ahanor sta già svolgendo le visite mediche di rito all’Habilita, al Gewiss Stadium, struttura official partner dell’Atalanta, la stessa struttura dove lunedì ha svolto le visite mediche l’altro nuovo acquisto, l’attaccante 23enne ghanese Ibrahim Sulemana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Honest Ahanor è dell’Atalanta: visite mediche per il 17enne prelevato dal Genoa

