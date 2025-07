Atalanta il prossimo colpo è Ahanor | il classe 2008 arriva del Genoa per 16 milioni più bonus

L'Atalanta si prepara a rinforzare il suo roster con un colpo importante: l’arrivo di Honest Ahanor, talento classe 2008 proveniente dal Genoa. Con una trattativa che può raggiungere i 20 milioni di euro, Bergamo punta sul giovane per rafforzare la linea difensiva e sognare grandi traguardi. Le visite mediche hanno già avuto inizio, segnando un passo decisivo verso questa operazione di calciomercato.

Bergamo. Sorride, Honest Ahanor, di fronte all’insegna della clinica Habilita sotto la Curva Sud del Gewiss Stadium. Il classe 2008 è pronto a diventare il secondo acquisto dell’estate dell’ Atalanta: in arrivo dal Genoa per una cifra che può raggiungere i 20 milioni di euro, 16 di parte fissa più 4 di potenziali bonus. Le visite mediche per l’esterno sinistro di difesa sono iniziate nella tarda mattinata di venerdì 4 luglio e proseguiranno con il solito iter: seconda parte alla Madonnina di Milano, poi firme e foto di rito a Zingonia per arrivare all’ufficialità, attesa nelle prossime ore. Ahanor diventerà maggiorenne soltanto il prossimo 23 febbraio, ragion per cui ha potuto firmare un contratto di massima durata di tre anni, fino al 2028. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, il prossimo colpo è Ahanor: il classe 2008 arriva del Genoa per 16 milioni più bonus

In questa notizia si parla di: atalanta - ahanor - classe - genoa

Genoa, i convocati per l’Atalanta: sorpresa su Ahanor, c’è un recupero in attacco! - Il Genoa si prepara ad affrontare l'Atalanta con una lista di convocati che riserva sorprese. Patrick Vieira ha confermato il recupero di Caleb Ekuban in attacco, mentre Hones Ahan resta fuori.

Dopo la cessione di Ahanor all'Atalanta, il Genoa si attiva per trovare il sostituto L'erede dell'esterno italo-nigeriano potrebbe essere Rafa Obrador, terzino sinistro classe 2004 di proprietà del Real Madrid! Occhio anche al ritorno di Messias Jr Vai su Facebook

Dopo la cessione di #Ahanor all'Atalanta, il #Genoa si attiva per trovare il sostituto L'erede dell'esterno italo-nigeriano potrebbe essere Rafa Obrador, terzino classe 2004 di proprietà del Real Madrid! Occhio anche al ritorno di Messias Jr Vai su X

Honest Ahanor è dell’Atalanta: visite mediche per il 17enne prelevato dal Genoa; Atalanta, il prossimo colpo è Ahanor: il classe 2008 arriva del Genoa per 16 milioni più bonus; Colpo Atalanta, preso Honest Ahanor: al Genoa 20 milioni per l'esterno.

Atalanta, Ahanor a Bergamo per visite mediche e firma - L'esterno sinistro classe 2008 passa dal Genoa ai bergamaschi per 16 milioni di euro più 4 di bonus. Si legge su ansa.it

Honest Ahanor è dell’Atalanta: visite mediche per il 17enne prelevato dal Genoa - Il terzino sinistro classe 2008 acquistato per 16 milioni più 4 di bonus. Secondo sport.quotidiano.net