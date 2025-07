Col Green deal bruciati 1.285 miliardi ma in 20 anni il clima non è cambiato

Nonostante un investimento di 1285 miliardi nel Green Deal, i risultati sul clima restano deludenti dopo vent’anni. Il Cnr sottolinea l’insufficienza dei progressi, mentre l’UE insiste su tagli drastici alle emissioni che gravano sull’economia, con un costo aggiuntivo di 40 miliardi all’anno solo per l’Italia. È ora di riconsiderare strategie più efficaci e sostenibili. Continua a leggere.

Per il Cnr nessun record. Però l’Ue, invece di mettere in campo progetti veramente utili all’ambiente, ci impone tagli suicidi alle emissioni. Solo per l’Italia il costo aggiuntivo è di 40 miliardi all’anno fino al 2050. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Col Green deal bruciati 1.285 miliardi ma in 20 anni il clima non è cambiato

COL GREEN DEAL BRUCIATI 1.285 MILIARDI MA IN 20 ANNI IL CLIMA NON È CAMBIATO (La Verità, Carlo Cambi, 4 luglio 2025) L’articolo di Carlo Cambi su *La Verità* critica aspramente il Green Deal europeo, definendolo un costoso fallimento che non h Vai su X

