Condizionatori nei nidi oltre 1.500 firme a Bologna | ‘Bambini stremati caldo insopportabile’

A Bologna, l’ondata di caldo africano ha reso insostenibili le condizioni nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, con temperature che superano i 38°C. La mobilitazione delle mamme, con oltre 1.500 firme, richiede urgentemente l’installazione dei condizionatori per garantire il benessere dei più piccoli. Il Comune promette interventi, ma chiede un piano nazionale strutturale. La questione si fa ormai emergenza: è il momento di agire concretamente.

A Bologna le temperature hanno superato i 38 gradi nelle scuole dell'infanzia e nei nidi, rendendo impossibile restare nelle aule e nei dormitori. Una madre ha lanciato una petizione per l'installazione dei condizionatori: in pochi giorni raccolte oltre 1.500 firme. Il Comune promette interventi, ma chiede un piano nazionale strutturale Nidi e infanzia in emergenza

