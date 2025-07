Incidente in autostrada A1 fra Anagni e Frosinone | fila di oltre 8 km in direzione Napoli

Un incidente sulla A1 tra Anagni e Frosinone ha causato una coda di oltre 8 km in direzione Napoli, creando notevoli disagi ai viaggiatori. La congestione si è sviluppata poco dopo il sinistro, rallentando il traffico e aumentando le attese. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e indicazioni su come evitare i tratti interessati, perché la vostra sicurezza e il vostro tempo sono sempre la nostra priorità. Continua a leggere.

Traffico lungo l'autostrada A1 per un incidente. Dopo il sinistro si sono sviluppate lunghe code di auto di almeno 8 chilometri in direzione Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - autostrada - direzione - napoli

Incidente in autostrada, si ribalta un furgone: un ferito - Un incidente si è verificato sull'Autosole poco dopo le 15, quando un furgone si è ribaltato all'altezza del Cortile San Martino.

AGGIORNAMENTO Ore 13:08 01/07/2025 A14 BOLOGNA-TARANTO ? Autostrada Milano-Napoli CODA di 2 km per incidente tra Bologna Fiera e Allacciamento A1/A14 dal km 15 Vai su X

Incidente sul raccordo Salerno - Avellino, mattinata di caos in autostrada in direzione Fisciano. Dalla parte opposta, sempre in mattinata Nell'impatto sono rimasti coinvolti 4 veicoli (un camion e tre macchine). Sei le persone rimaste contuse e trasportate in osp Vai su Facebook

Grave incidente sulla A1 in direzione Roma Sud, morti marito e moglie e figli gravissimi: schianto tra 4 mezzi; Incidente sull’A1: due morti e tre feriti gravi; Incidente sulla A1: muoiono marito e moglie, gravi i figli.

Incidente in A1. Lunghe code tra Ferentino e Frosinone - In uno dei giorni più caldi della storia recente, ad accrescere i disagi degli automobilisti ci pensa il traffico. Da ciociariaoggi.it

A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ANAGNI E FROSINONE VERSO NAPOLI - NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ANAGNI E FROSINONE VERSO NAPOLI Roma, 4 luglio 2025 – Alle ore 12:00 circa, sulla A1 Milano- msn.com scrive