Atletica Diamond League stellare a Eugene | Thompson Duplantis due italiani e una sfilza di big

L’attesa è alle stelle per la nona tappa della Diamond League a Eugene, il massimo circuito internazionale di atletica, con un cast stellare di big e due italiani pronti a brillare. Leonardo Fabbri e Alessandro Sibilio si preparano a sfidare avversari di livello mondiale, portando entusiasmo e orgoglio tricolore in una serata che promette emozioni indimenticabili. La sfida è aperta: chi salirà sul podio?

Leonardo Fabbri e Alessandro Sibilio saranno gli italiani in gara in occasione della nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica che per l’occasione sbarcherà a Eugene (USA) nella serata di sabato 5 luglio. Il toscano è reduce dalla vittoria nella gara di getto del peso agli Europei a squadre e da primatista mondiale stagionale affronterà i padroni di casa Joe Kovacs, Payton Otterdahl, Adrian Piperi e Roger Steen, il neozelandese Tom Walsh, il giamaicano Rajindra Campell. Il campano ha concluso al quarto posto sui 400 ostacoli nella ex Coppa Europa, dove è tornato a gareggiare dopo settimane complicate a causa di una tonsillite e di una gastroenterite. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Diamond League stellare a Eugene: Thompson, Duplantis, due italiani e una sfilza di big

