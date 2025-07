Latina al via la manutenzione delle fontane | Luoghi simbolici

Latina si prepara a risplendere ancora di più con l'avvio della manutenzione delle sue iconiche fontane ornamentali. Un intervento che non solo valorizza i luoghi simbolici della città, ma ne preserva anche l’identità e il fascino storico. La giunta comunale ha approvato ufficialmente il progetto, segnando un passo importante verso un patrimonio urbano più bello e curato. La città si appresta a vivere un’estate all’insegna della rinascita e del decoro.

Latina, 4 luglio 2025- La giunta comunale di Latina ha dato ufficialmente il via libera alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane ornamentali presenti sul territorio comunale. Nella seduta di ieri, infatti, è stata approvata una delibera su prop osta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, finalizzata all’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione degli interventi, che rientreranno nell’ambito di un accordo quadro. Si partirà con un intervento sulla fontana di viale Pennacchi, angolo strada Litoranea, per poi proseguire con le altre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

