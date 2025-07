Roma Koné in bilico | l’Inter lo osserva per il dopo Calhanoglu

La Roma si trova a un bivio cruciale: con il mercato appena aperto, i giallorossi sono pronti a rafforzare ogni reparto per consolidare la loro competitività sia in Serie A che in Europa League. L’obiettivo è chiaro: tornare in Champions League dopo quattro anni di attesa. Tra strategie mirate e conferme fondamentali, la dirigenza lavora alacremente per tracciare il cammino verso il sogno europeo. La sfida è appena iniziata, e il futuro della Roma si costruisce ora.

Il calciomercato è appena iniziato e per la Roma è tempo di operare di fino. I giallorossi desiderano migliorare una rosa già di per sé ben fornita, per competere sia in Serie A che in Europa League. L’obiettivo è quello di puntellare ogni reparto, con la speranza di strappare il pass per quella Champions League che manca dal 2019. Gian Piero Gasperini avrebbe tracciato la strada da seguire, tra acquisti mirati e conferme necessarie per poter rimanere in alto. Il direttore sportivo Frederic Massara starebbe facendo i conti con il rebus legato ad uno dei punti fermi dello scacchiere. Stiamo parlando di Manu Koné, reduce da una stagione di alto profilo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Koné in bilico: l’Inter lo osserva per il dopo Calhanoglu

In questa notizia si parla di: roma - koné - bilico - inter

DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma 1-1 | Contatto Pasalic-Kone, rigore dato e poi tolto ai giallorossi LIVE - Alle 21:00, l’Atalanta ospita la Roma al Gewiss Stadium nel monday night che chiude la 36esima giornata di Serie A.

#Inter Vai su X

Dopo un’interruzione per maltempo il Palmeiras porta a casa i tre punti conto l’Al Ahly: 2-0 e primo posto nel girone Vai su Facebook