Il 60% degli spagnoli vuole le dimissioni di Sanchez E per risollevare i socialisti il premier nomina una donna ai vertici del Psoe

In un clima di crescente insoddisfazione, il 60% degli spagnoli chiede le dimissioni di Pedro Sanchez, mentre il Partito Socialista cerca di rinvigorirsi con la nomina di una donna ai vertici. La sfida tra i partiti si intensifica: i Popolari avanzano e l’opinione pubblica si schiera contro il governo. È un momento cruciale per la politica iberica, che potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro della Spagna.

Il partito che perde terreno nelle intenzioni di voto (27%) mentre i Popolari avanzano (34%), l’ex ministro dei Trasporti, il consigliere di quest’ultimo, l’attuale ministro della Giustizia, il fratello del premier, la moglie del premier travolti dalle inchieste e ora anche la maggioranza degli spagnoli prende posizione contro il presidente del governo Pedro Sanchez. Il 60% dei cittadini, secondo quanto emerge da un sondaggio della casa demoscopica 40db, pubblicato da El País e Cadena Ser, incentrato sull’impatto della crisi politica che affronta il principale partito di governo, crede che il mandato del premier socialista non possa proseguire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il 60% degli spagnoli vuole le dimissioni di Sanchez”. E per risollevare i socialisti il premier nomina una donna ai vertici del Psoe

