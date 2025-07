Liam Payne Aj McLean rivela | Ho sentito dei brani inediti musica bellissima

In un clima di grande attesa, Liam Payne e Aj McLean hanno acceso i riflettori sulla scena musicale con novità sorprendenti. Aj ha rivelato di aver ascoltato brani inediti dal fascino irresistibile, alimentando l’entusiasmo dei fan. Netflix, intanto, prepara il debut di Building The Band, una serie coinvolgente con star internazionali. Sulle pagine di Today, si svelano dettagli esclusivi che promettono di rivoluzionare l’universo musicale, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nelle ultime ora si sono riaccesi i riflettori su Liam Payne e le dichiarazioni di Aj McLean dei Backstreet Boys, che hanno fatto il giro del web. Netflix rilascerà il nove luglio i primi quattro episodi di Building The Band, serie girata nell'estate 2024, che vede una giuria composta da Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls), Kelly Rowland (Destiny's Child) e Liam Payne (One Direction) con Aj McLean in qualità di conduttore. Sulle pagine di Today, l'artista dei Backstreet Boys aveva parlato della voce di Teardrops con la quale aveva trascorso diverso tempo insieme durante le riprese della serie Netflix: "Illuminava ogni stanza in cui entrava, sia che si trattasse del camerino del trucco, del camerino, del set.