Esplosione a Roma scoppio durante lo scarico del gpl | le immagini dei vigili del fuoco

Un’esplosione devastante ha scosso Roma questa mattina alle 8:18, durante lo scarico di GPL in via dei Gordiani. Le immagini dei vigili del fuoco testimoniano la forza dell’incidente, mentre il sindaco Gualtieri si è recato sul luogo. Con 29 feriti, l’emergenza è sotto controllo, ma l’aria rimane a rischio, con Arpa che invita a tenere le finestre chiuse. La città si mobilita per ricostruire e riprendere il suo ritmo normale.

Alle 8 e 18 c'è stata l'esplosione sentita in quasi tutta la città. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in via dei Gordiani, nella zona del Prenestino. Ci sono 29 feriti. Arpa invita a tenere chiuse le finestre.

