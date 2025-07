Esplosione a Roma guasto a un distributore Gpl | 27 feriti case evacuate Aperta inchiesta | La fuga di gas il boato come una bomba

Un boato impressionante scuote Roma questa mattina, con un'esplosione di gas proveniente da un distributore di GPL che ha provocato 27 feriti e la evacuazione di numerose case. L'incidente, avvenuto alle 8.18 tra Eur e Trieste, ha acceso l'allarme e aperto un'inchiesta per chiarire le cause. La cittĂ segue con attenzione gli sviluppi di questa drammatica emergenza, mentre le autoritĂ cercano di garantire sicurezza e trasparenza.

A Roma scoppia un distributore di benzina. L'allarme è scattato alle 8.18 di oggi. L'esplosione sentita distintamente dall'Eur al quartiere Trieste. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in via dei Gordiani. Meloni: seguiamo l'evoluzione.

