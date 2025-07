Cina | ministro Esteri chiede colloqui di pace per risolvere crisi ucraina

La comunità internazionale osserva con attenzione gli appelli della Cina alla pace in Ucraina. Il ministro degli Esteri Wang Yi sottolinea il sostegno della Cina ai negoziati e invita tutte le parti a collaborare per un accordo duraturo. Mentre il mondo cerca risposte, la posizione cinese potrebbe diventare un elemento chiave nel percorso verso la stabilità regionale. La strada verso la pace passa anche da queste dichiarazioni, che potrebbero segnare un passo fondamentale nei negoziati futuri.

Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi ieri ha dichiarato che la Cina ha sempre sostenuto i colloqui di pace per risolvere la crisi ucraina e accoglie con favore gli sforzi di tutte le parti per raggiungere un accordo di pace globale, duraturo e vincolante. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha rilasciato queste osservazioni durante una conferenza stampa congiunta con il ministro tedesco degli Esteri Johann Wadephul a Berlino. Wang ha dichiarato che la posizione della Cina sulla crisi ucraina e’ stata aperta e coerente, e comprende l’insistere sui colloqui di pace, il non fornire armi letali alle parti in conflitto e il controllare rigorosamente l’esportazione di prodotti (civilimilitari) a doppio uso, compresi i droni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: ministro Esteri chiede colloqui di pace per risolvere crisi ucraina

A Pechino, il ministro degli Esteri Wang Yi ha incontrato l'ambasciatore dell'UE e i rappresentanti degli Stati membri per rilanciare il dialogo tra Cina e Unione Europea. Wang Yi ha proposto tre i pilastri per rafforzare la cooperazione: 1 Rispetto reciproco,

A #Pechino, il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato gli ambasciatori dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri in occasione del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche #Cina-#UE. Durante il dialogo, Wang Yi ha sott

