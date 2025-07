Il vestito più cercato del matrimonio di Jeff Bezos non è della sposa Lauren Sanchez

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha catturato l’attenzione di tutto il mondo, non solo per la coppia, ma anche per le scelte di stile che hanno fatto tendenza. Uno dei capi più discussi? Il vestito Pi249, il look scelto da Bezos, ha rivoluzionato il modo di concepire l’eleganza maschile in occasioni speciali. Scopriamo insieme come questo evento ha influito sul panorama fashion e quali brand sono stati protagonisti di questa passerella esclusiva.

Da Jeff Bezos e Lauren Sánchez all'Aman a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti al Gritti: quali sono i grandi hotel veneziani scelti dagli ospiti del matrimonio vip - Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da favola con star come Jeff Bezos, Lauren Sánchez, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti.

