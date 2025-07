Esplosione a Roma evacuate in tutto 50 persone

Un’esplosione devastante a Roma ha sconvolto il quartiere, portando all'evacuazione di circa 50 persone tra cui bambini, operatori sanitari e residenti. Nel disastro sono state coinvolte esplosioni multiple presso un distributore di benzina con deposito di GPL, con mezzi incendiati e ambulanze del 118 danneggiate. La zona è sotto shock mentre le autorità continuano a gestire l'emergenza, confidando in una rapida ripresa. In tutto sono state adottate misure straordinarie per garantire la sicurezza di tutti.

Nell'area del distributore di benzina andato in frantumi a Roma, che aveva anche un deposito per il rifornimento di gpl, ci sono state diverse esplosioni e alcuni mezzi si sono incendiati, comprese alcune ambulanze del 118. Vicino al distributore c'è anche un deposito del 118 dove ci sono diverse bombole di ossigeno: la struttura è stata evacuata, così come il centro estivo per bambini e alcune abitazioni circostanti. In tutto sono state evacuate una cinquantina di persone. Sono in corso verifiche per capire se gli incendi possano aver coinvolto anche le bombole di ossigeno nel deposito". Così il maggiore comandante della Compagnia Carabinieri di Roma Casilina, Andrea Quattrocchi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esplosione a Roma, evacuate in tutto 50 persone

