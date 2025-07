Serie C colpo in attacco per la Salernitana | arriva Roberto Inglese

La Salernitana torna protagonista sul mercato con un colpo di grande impatto: l’arrivo di Roberto Inglese, esperto attaccante svincolato che promette di rinvigorire il reparto offensivo dei campani. Dopo la retrocessione, il club punta sulla qualità e sull’esperienza per risalire la china, affidandosi alle capacità del bomber classe 1991, che ha già dimostrato di saper far male in Serie C. Questo acquisto segna una svolta importante: la squadra è pronta a scrivere un nuovo capitolo di riscatto.

Colpo di mercato per la Salernitana, da poco retrocessa in Serie C in seguito alla sconfitta nel playout contro la Sampdoria. La squadra campana ha annunciato sui propri social di aver firmato l’attaccante svincolato Roberto Inglese. Il bomber classe 1991, 16 gol lo scorso anno con la maglia del Catania, guiderà il nuovo attacco granata insieme a Franco Ferrari, anche lui arrivato a parametro zero: l’italo-argentino, che nel 2023-24 aveva segnato 17 reti con il Vicenza, lo scorso anno ha segnato 6 gol in 20 partite con i biancorossi dopo un infortunio al legamento crociato anteriore sinistro. Roberto Inglese is here!??? #macteanimo #avantibersagliera #salernitana pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie C, colpo in attacco per la Salernitana: arriva Roberto Inglese

