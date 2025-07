Esplosione a Roma in fiamme anche uno sfascio auto | rischio ambientale moltiplicato

Roma si trova di fronte a un drammatico episodio di emergenza: un’esplosione violenta scoppiata in zona est, che ha coinvolto anche un autodemolitore nelle vicinanze. La propagazione del fuoco ha moltiplicato il rischio ambientale, minacciando la sicurezza della città e dei suoi abitanti. La situazione richiede interventi immediati e coordinati per contenere i danni e tutelare il territorio, perché ogni secondo conta in questa lotta contro il tempo.

Roma, 4 luglio 2025 – Le fiamme partite da un impianto di distribuzione carburante in zona est della Capitale, e che hanno provocato una violenta esplosione avvertita in tutta la città, hanno coinvolto anche un demolitore di automobili situato nelle immediate vicinanze. Un'estensione dell'incendio che ha moltiplicato la pericolosità dell'evento, già di per sé grave per la presenza di carburanti, rendendo ancora più delicato l'intervento dei vigili del fuoco. Sfascio auto in fiamme: un rischio moltiplicato. Un deposito di auto destinate alla demolizione, comunemente definito " sfascio ", non è solo un ammasso di carcasse metalliche.