Europei di Calcio Femminile Italia splendida con il Belgio | è vittoria all’esordio

L’Italia femminile fa sognare i tifosi agli Europei in Svizzera con un esordio da applausi! Con determinazione e talento, le Azzurre di Mister Soncin conquistano una vittoria fondamentale contro il Belgio, grazie al gol di Arianna Caruso. Un inizio brillante che promette grandi emozioni e sfide appassionanti nel cammino verso il titolo. Resta con noi per scoprire come si svilupperà questa avventura europea!

Uno splendido esordio quello della Nazionale Italiana di Calcio Femminile, agli Europei in svolgimento in Svizzera. L’Italia ha vinto una partita giocata con determinazione e concentrazione, per 1-0, contro il Belgio. A mettere a segno il gol della vittoria è stata Arianna Caruso, al 44’ del primo tempo (poi premiata come Migliore Giocatrice della partita). Le Azzurre di Mister Soncin sono prima in Classifica con la Spagna (3 punti), nel Girone B. Le prossime partite dell’Italia, in programma, saranno con il Portogallo il 7 luglio e con la Spagna l’11. Come riporta l’Ansa – Soncin, “Bene la prima, continuiamo così” – “E’ quello che volevamo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: italia - europei - calcio - femminile

