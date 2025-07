Il robot Ballie di Samsung tarda ad arrivare Prima la società vuole capire come pubblicizzarlo

Il tanto atteso robot Ballie di Samsung, protagonista di un lancio rimandato, ora diventa oggetto di strategia e riflessione. Con il mercato già ricco di dispositivi smart, la società si interroga su come valorizzare al meglio questa innovazione, dall’offerta di funzioni all’adeguatezza del prezzo. La sfida sarà convincere i consumatori che Ballie non è solo un gadget, ma una vera svolta per la casa intelligente. Ecco come Samsung pensa di cavalcare questa rivoluzione.

