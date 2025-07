Mistero a Cagliari recuperati due corpi in mare | una donna al Poetto e un uomo a Cala Regina

Un enigma si dipana sulle acque cagliaritane: due corpi sono stati recuperati nel mare, uno al Poetto e l’altro a Cala Regina. Si tratta di una donna tra i 70 e i 75 anni e di un sub sardo di 56 anni. Le autorità indagano su questi drammatici ritrovamenti, alimentando il mistero che avvolge le loro ultime vicende. Cosa si cela dietro questi eventi? La verità potrebbe emergere nelle prossime ore.

I due cadaveri recuperati riguarderebbero una donna tra i 70 e i 75 anni, mentre l'uomo sembra sia un sub sardo di 56 anni. I carabinieri hanno immediatamente dato inizio alle indagini sui due decessi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mistero a Cagliari, recuperati due corpi in mare: una donna al Poetto e un uomo a Cala Regina

