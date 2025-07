Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle libere professioni | domande presidenti e commissari dal 7 luglio e dal 25 agosto

Se ti appresti a affrontare gli esami di stato di abilitazione alle libere professioni, la tua preparazione deve essere completa e aggiornata. A causa di recenti problemi tecnici sulla piattaforma SIDI, le domande e le iscrizioni saranno aperte in due finestre temporali ben distinte, dal 7 luglio al 5 agosto e dal 25 agosto al 5 settembre 2025. Resta sintonizzato per non perdere nessuna opportunitĂ di partecipare con successo!

Come informano gli USR, il MIM ha comunicato che, a causa di problemi tecnici, la funzione Istanze on line sulla piattaforma SIDI, per gli aspiranti alla nomina nelle commissioni d’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico, geometra e perito agrario sarĂ attiva dal 7 luglio 2025 e fino alle ore 20.00 del 5 agosto 2025; successivamente, sarĂ attiva dal 25 agosto e fino alle ore 20.00 del 5 settembre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle libere professioni 2025: scadenza domande candidati il 14 luglio. ORDINANZE - Se sogni di intraprendere una carriera autonoma e riconosciuta, preparati agli Esami di Stato di abilitazione per le libere professioni del 2025.

Il 19 giugno è stata pubblicata l’ordinanza del Ministero dell'Università e della Ricerca per l’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di assistente sociale e assistente sociale specialista. L’avvio della prima sessione è previsto il 25 luglio e q Vai su Facebook

Fissate le date per gli #EsamidiStato2025 per #abilitazione all’esercizio delle #professioni. Le due sessioni si svolgeranno il 25 luglio e il 14 novembre . Per #espertocontabile, le date sono: 31 luglio e 20 novembre Qui tutti i dettagli https://mur.gov.it/it/new Vai su X

