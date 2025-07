Buonuscita e rescissione con la Juve | ribaltone Vlahovic

Gli scenari intorno a Dusan Vlahovic si fanno sempre più intriganti: tra buonuscita, rescissione e un possibile ribaltone, il mercato della Juventus si anima di sorprese. Con l’arrivo di Jonathan David e i dubbi sul futuro dell’attaccante serbo, la società bianconera si trova a dover prendere decisioni decisive. Un’ipotesi a sorpresa potrebbe sbloccare questa intricata situazione, aprendo nuovi orizzonti per il club piemontese e lasciando tutti con il fiato sospeso.

L'attaccante serbo è in scadenza ma con un ingaggio altissimo: spunta una ipotesi a sorpresa che può sbloccare tutto Dusan Vlahovic resta il nodo più difficile e importante da sciogliere per la Juventus, che intanto si è già mossa con l'arrivo di Jonathan David. Il canadese è senza dubbio un gran bel colpo, lo volevano in tanti e alla fine l'ha spuntata il club bianconero che ha regalato un rinforzo importante al mister Tudor. Ma i lavori sul reparto offensivo non sono ovviamente chiusi qui, anzi. Comolli pensa ancora alla conferma di Kolo Muani, ma bisognerà trovare la quadra con il PSG e, nonostante la volontà del calciatore, non è affatto scontato.