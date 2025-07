Clamoroso Nico Williams rinnova con l’Athletic Bilbao fino al 2035 Era diventato il topo di m*rda per il suo passaggio al Barcellona

Nico Williams, la stella dell'Athletic Bilbao, ha sorpreso tutti rinnovando il suo contratto fino al 2035, sfidando le voci di mercato e i pronostici. Dopo essere stato etichettato come "topo di m*erda" dai tifosi del Barcellona, il giovane talento ha deciso di restare fedele ai colori biancorossi, dimostrando che nel calcio nulla è scritto finché non si firma ufficialmente. E questa mossa potrebbe cambiare le carte in tavola per il suo futuro in campo.

“Topo di m*erda”. Era stato così definito Nico Williams con una scritta su un suo murales a Bilbao dai tifosi dell’Athletic. Il motivo? L’ormai praticamente certo passaggio al Barcellona. Ma come l’esperienza del calciomercato insegna, “certe” e “sicure” sono soltanto le operazioni ufficiali. Il giocatore spagnolo, oggetto dei desideri del club blaugrana, ha infatti rinnovato il contratto con l’Athletic per altri sette anni: dal 2028 al 2035. E la clausola rescissoria è quasi raddoppiata: dai 58 precedenti ai 100 milioni (piĂą tasse) del nuovo accordo. Tutto ciò proprio nel momento in cui tutti davano per fatto l’affare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Clamoroso Nico Williams, rinnova con l’Athletic Bilbao fino al 2035. Era diventato il “topo di m*rda” per il suo passaggio al Barcellona

Athletic Bilbao Conferma i colloqui con Laliga con Jibe al capo di Barcellona LaPorta in mezzo a Nico Williams Saga - In un clima di tensione e grandi manovre nel mondo del calcio iberico, Athletic Bilbao svela di aver avuto incontri con La Liga riguardo alle finanze del Barcellona e alla registrazione di nuovi acquisti, tra cui il talentuoso Nico Williams.

