SEO autorevolezza e visibilità | Elisa Soggia LinkJuice lancia l’allarme sul nuovo algoritmo di Google

Se vuoi emergere nel mondo digitale, è essenziale comprendere il nuovo volto del SEO. Elisa Soggia di LinkJuice lancia l'allarme: con l'aggiornamento di Google, l'autorevolezza e la qualità dei contenuti sono diventate le chiavi per ottenere visibilità. Non basta più essere online, bisogna distinguersi come fonti autorevoli. Scopri come adattare la tua strategia e scalare le classifiche di Google, perché in un panorama in evoluzione, solo chi si adatta vince.

«Essere online oggi non basta più». È questo il messaggio chiave lanciato da Elisa Soggia, Off-Site Specialist e CEO dell’agenzia LinkJuice, in un post pubblicato su LinkedIn. Secondo l’esperta, Google sta cambiando radicalmente il modo in cui premia i contenuti: non conta più solo la presenza, ma l’autorevolezza. Quando si cerca qualcosa come “come migliorare il posizionamento su Google”, spiega Soggia, la risposta non è più una lista di siti, ma un riepilogo generato direttamente da Google, basato su fonti selezionate dall’algoritmo. In pratica, solo chi ha contenuti realmente utili e ottiene link da siti affidabili entra nel “radar” del motore di ricerca. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - SEO, autorevolezza e visibilità: Elisa Soggia (LinkJuice) lancia l’allarme sul nuovo algoritmo di Google