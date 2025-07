Massacrato in carcere | Paolo tra la vita e la morte otto imputati alla sbarra

La tragica vicenda di Paolo, giovane di 26 anni brutalmente massacrato in carcere, ha sconvolto l’intera comunità. Con otto imputati sul banco degli accusati e il processo che si apre davanti al Tribunale di Avellino, il dramma si fa ancora più urgente. La nomina di Vincenzo Piccolo come curatore speciale evidenzia la gravità delle condizioni di salute del ragazzo, ora tra la vita e la morte. Resta da seguire con attenzione questo percorso legale e umano.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato nominato curatore speciale Vincenzo Piccolo, padre di Paolo, il giovane di 26 anni brutalmente aggredito all’interno della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino lo scorso 22 ottobre. Una nomina necessaria, considerata l’attuale condizione di salute del ragazzo, tuttora gravissima. Nel frattempo si è aperto davanti al Collegio del Tribunale di Avellino, presieduto dal giudice Sonia Matarazzo, il processo a carico degli altri otto imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario. Il dibattimento è stato subito rinviato al prossimo 12 settembre, quando verranno ascoltati i primi testimoni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Massacrato in carcere: Paolo tra la vita e la morte, otto imputati alla sbarra

