Esplosione a Roma le impressionanti immagini deflagrazione | VIDEO

Un’esplosione improvvisa scuote Roma, lasciando sbigottiti i cittadini e circolando in rete spettacolari video del momento. Le immagini mostrano la deflagrazione avvenuta presso una stazione di servizio in via dei Gordiani, al Prenestino, e sono state condivise rapidamente sui social. L’incidente sarebbe stato causato dal distacco di una pompa di una cisterna di gas, un episodio che ha allertato l’intera capitale. Secondo le prime testimonianze, si sarebbe sentito prima un forte odore di gas e...

Ci sono diversi filmati pubblicati sui social che mostrano il momento esatto in cui si è verificata l'esplosione presso una stazione di servizio di Roma, avvenuta in via dei Gordiani, al Prenestino, e avvertita in diversi quartieri della Capitale. L'incidente sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione. Secondo le prime testimonianze si sarebbe sentito prima un forte odore di gas e poi un primo boato. Poi, una seconda esplosione, molto più forte della prima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari della protezione civile: vi sarebbero almeno venticinque feriti tra agenti di polizia e vigili del fuoco.

