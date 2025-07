Calhanoglu via? Occhio a Stiller! Inter non ha urgenza di un play!

L'Inter si muove con cautela nella ricerca del nuovo regista, consapevole che non è urgente sostituire Calhanoglu, ormai promesso sposo del Galatasaray. Secondo Fabio Santini, tra i profili valutati, non si considera di Rovella, poiché le trattative con Lotito sono complesse. La rosa nerazzurra potrebbe comunque riservare sorprese: il mercato è ancora aperto e tutto può cambiare. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

L’Inter è alla ricerca del profilo ideale per sostituire Hakan Calhanoglu, suo regista titolare negli ultimi 2 anni. A fare il punto della situazione è il giornalista Fabio Santini. MERCATO – Fabio Santini si è così pronunciato a TMW Radio sul tema dei possibili innesti a centrocampo per l’Inter in sostituzione di Hakan Calhanoglu, promesso sposo del Galatasaray: «Di Rovella non se ne parla neanche, bisogna trattare con Lotito ed è un ‘casino pazzesco’. A Chivu non interessa avere il play davanti alla difesa. Occhio a Stiller, definito il nuovo Kroos, profilo che interessa tantissimo. Per quanto riguarda Thuram, anche se non ci fosse stata quella dichiarazione di guerra esplicita, il francese già rappresentava – insieme a Frattesi – il big che poteva essere messo sul mercato». 🔗 Leggi su Inter-news.it