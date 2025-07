Premio Fabula 2025 | domani si inizia con Giovanni Esposito

Preparativi ultimati per il Premio Fabula 2025, l'evento culturale più atteso dell’estate che trasforma Bellizzi in un palcoscenico di creatività e passione. Domani si apre con la star Giovanni Esposito, seguito nel pomeriggio da Suor Annika Fabbian, capitana della Nazionale delle Religiose. Un'edizione vibrante e coinvolgente, ideata per accendere i sogni dei giovani e celebrare la cultura in tutte le sue forme—e questa sarà solo l'inizio!

Nel pomeriggio anche Suor Annika Fabbian, capitana della Nazionale delle Religiose Tutto pronto per la quindicesima edizione del Premio Fabula, il festival culturale ideato da Andrea Volpe nel 2010, che si terrà a Bellizzi da sabato 5 a giovedì 10 luglio. Un'edizione ancora più audace, colorata e partecipata, proprio come i sogni dei ragazzi che ne sono protagonisti. A dare il via al festival sarà l'attore Giovanni Esposito, amatissimo volto della comicità italiana, che incontrerà i giovani creativi alle 19.30 presso l'Arena Troisi (via Bixio). La serata inaugurale proseguirà alle 20.30 in Piazza del Popolo con musica live di Andrea Salerno e un nuovo intervento di Esposito, primo grande ospite di questa edizione.

