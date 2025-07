L'Atalanta può perdere Retegui dopo un'offerta folle dall'Arabia | dal Napoli il possibile sostituto

L'offerta dall'Arabia per Retegui scuote il mondo del calcio: cifre da capogiro che potrebbero cambiare le sorti dell'Atalanta. Con il rischio di perdere il suo talento, la squadra bergamasca guarda con attenzione al possibile sostituto, pensando a Raspadori come alternativa di valore. La finestra di mercato promette colpi sorprendenti e decisioni decisive: scopriamo insieme i dettagli di questa trattativa europea.

