lega avellino aderisce il dirigente sindacale picone

Tempo di lettura: 2 minuti Il dirigente sindacale, Massimo Picone, già impegnato da diversi anni anche sul fronte politico, ha aderito ufficialmente alla Lega. A comunicare la notizia è il commissario cittadino, Maria Elena Iaverone: “ Stiamo riorganizzando il partito nel capoluogo e in tutta l’Irpinia. Con la nomina del nuovo commissario provinciale, il senatore Gianluca Cantalamessa, e del vice Sabino Morano è iniziato un percorso di radicamento sul territorio, che si sostanzierà anche con adesioni importanti, comprese quelle di diversi amministratori locali. Il nostro obiettivo è definire una linea politica generale e di governo del territorio, mettendo al centro questioni prioritarie come il lavoro e la sanità , tenendo conto delle prossime scadenze elettorali in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it