Benevento proclamato il lutto cittadino per la morte di Pietrantonio

Benevento piange la scomparsa di Antonio Pietrantonio, figura fondamentale della città e suo ex sindaco. Per onorare la sua memoria, il sindaco Clemente Mastella ha proclamato il lutto cittadino, simbolo di rispetto e gratitudine. Un momento di riflessione collettiva che coinvolge tutta la comunità, invitando cittadini e attività a partecipare con rispetto e dignità. La perdita di Pietrantonio lascia un vuoto incolmabile nel cuore di Benevento, ma anche un esempio di dedizione e impegno civico.

Con apposita ordinanza del sindaco Clemente Mastella è stato proclamato il lutto cittadino nella giornata di domani per la morte di Antonio Pietrantonio, già sindaco della Città di Benevento dal 1982 al 1992. Contestualmente è stata ordinata l'esposizione delle bandiere a mezza asta in tutte le sedi degli uffici comunali e sono stati invitati i cittadini, i titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi e gli organizzatori di eventi e iniziative di ogni genere a evitare di porre in essere, in occasione delle esequie che avranno luogo alle ore 9:30 presso la Chiesa Santa Maria della Pace

