Beukema vicino al Napoli | manca solo la firma

Il trasferimento di Sam Beukema al Napoli è ormai alle battute finali: manca solo la firma per ufficializzare questa nuova avventura. Dopo un corteggiamento discreto ma deciso, il difensore ha scelto di vestire i colori azzurri, rinunciando alle avances di altri club. Con un accordo da 28 milioni di euro in fase di definizione, il suo arrivo rappresenta un colpo importante per il reparto difensivo partenopeo. L’attesa ora si concentra sulla conclusione di questa trattativa, che promette di portare entusiasmo e solidità alla squadra.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sam Beukema e il Napoli, una storia iniziata nel silenzio il 13 marzo, quando il difensore centrale del Bologna veniva accostato solo all’Inter. In realtà, dietro le quinte, il club azzurro aveva già mosso i primi passi. Un lungo corteggiamento, costruito sulla volontà reciproca. Beukema ha scelto Napoli da tempo, respingendo ogni ipotesi di permanenza a Bologna. Nelle ultime ore si è limato l’accordo: 28 milioni cash più bonus per arrivare a 30 complessivi, una cifra in linea con le richieste rossoblù. Anche qui è stata fondamentale la spinta del calciatore, desideroso di misurarsi in una big. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Beukema vicino al Napoli: manca solo la firma

In questa notizia si parla di: beukema - napoli - vicino - manca

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

Un olandese per la difesa: Beukema vicino al Napoli. Lang, manca solo la firma Vai su X

Sam #Beukema ha l'accordo con il #Napoli! Ecco cosa manca per chiudere Vai su Facebook

Beukema vicino al Napoli: manca solo la firma; Un olandese per la difesa: Beukema vicino al Napoli. Lang, manca solo la firma; Noa Lang-Napoli, ci siamo! Ecco cosa manca per chiudere. Le ultime su Beukema.

Un olandese per la difesa: Beukema vicino al Napoli. Lang, manca solo la firma - C’è l’ok del giocatore, la distanza con il Bologna si riduce a due milioni. Secondo napoli.repubblica.it

Napoli, Beukema è a un passo: il Bologna pronto a trovare un accordo - Contatti continui tra i due club per arrivare alla fumata bianca. Da msn.com