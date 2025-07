Sacchi sicuro | L’Inter ha cambiato tanto per Chivu sarà difficile Scudetto? La favorita è chiara mi aspetto questo

Arrigo Sacchi analizza il panorama della Serie A, sottolineando come l'Inter abbia subito notevoli cambiamenti e delineando una favorita chiara per il prossimo scudetto. Con una visione lucida e appassionata, l'ex allenatore evidenzia le sfide di un campionato sempre più competitivo, dove ogni dettaglio può fare la differenza. La corsa verso il tricolore si preannuncia emozionante: vedremo chi conquisterà il titolo questa stagione.

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, sul momento dell’Inter e sulla lotta scudetto della prossima stagione. I dettagli in merito. Arrigo Sacchi  ha parlato a La Gazzetta dello Sport  della lotta scudetto per la prossima Serie A  e del momento dell’ Inter. LOTTA SCUDETTO  – « Il Milan, che non farĂ le coppe, si sta ricostruendo seguendo le indicazioni di Allegri: è da verificare. La Juve mi pare che debba fare parecchio sul mercato. L’Inter ha cambiato l’allenatore e per Chivu, che è stato bravo a salvare il Parma, non sarĂ semplice gestire il momento un po’ turbolento ». ALTRE SQUADRE  – « Devono lavorare piĂą delle solite grandi. 🔗 Leggi su Internews24.com