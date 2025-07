Weekend Meteo Shock | Grandinate Nubifragi e Temperature in Calo Improvviso Arrivano!

Preparatevi a un weekend all’insegna del clima imprevedibile: grandinate, nubifragi e temperature in rapido calo scuoteranno il Nord Italia. La saccatura atlantica indebolirà l’anticiclone, portando un’ondata di maltempo che cambierà drasticamente le condizioni atmosferiche. Per chi aveva sperato in un weekend tranquillo, attenzione: il meteo si prepara a sorprenderci con eventi violenti e un deciso calo delle temperature. Rimanete aggiornati per non lasciarvi colti di sorpresa.

Roma - Una saccatura atlantica indebolirà l’anticiclone, portando temporali intensi, grandine e un primo ribasso termico al Nord già da domenica. Il caldo intenso sostenuto dall’anticiclone subtropicale sta per cedere il passo a una perturbazione atlantica che interesserà principalmente le regioni settentrionali. Il cambiamento sarà brusco e significativo già nel corso del weekend, con un contrasto termico marcato e possibili fenomeni violenti. Sabato, tra la notte e le prime ore del mattino, correnti orientali instabili scuoteranno il Triveneto e il Piemonte, provocando rovesci e temporali localizzati. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Weekend Meteo Shock: Grandinate, Nubifragi e Temperature in Calo Improvviso Arrivano!

In questa notizia si parla di: meteo - shock - grandinate - nubifragi

La violenta #supercella che stasera 26 giugno 2025, ha colpito le aree di #Sacile ha dato origine ad una rovinosa #grandinata con chicchi di queste dimensioni...lasciamo a voi i commenti... Foto tramite Nordest 24 Segui la Meteo Professionale, segui Met Vai su Facebook

Meteo: arriva un Ciclone con Nubifragi e Grandine, Primavera Shock. La Data; Meteo: super maltempo, nubifragi, grandine grossa per queste zone; Meteo Shock: Grandine e Crollo di 15°C in 48 ore.

Meteo: Grandine grossa e nubifragi in arrivo da Domenica, rischio alluvioni lampo! - Meteo avviso: gli ultimi aggiornamenti hanno confermato quello che era emerso nelle ultime ore, ovvero una fase di intenso maltempo attesa per Domenica 6 Luglio. Come scrive ilmeteo.it

Meteo: alluvioni lampo, grandinate, temporali violenti e temporali fortissimi. La mappa con le zone a rischio - Meteo: gli ultimi aggiornamenti hanno confermato quello che era emerso nelle ultime ore, ovvero una fase di intenso maltempo attesa per Domenica 6 Luglio. Si legge su affaritaliani.it