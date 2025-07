Calciomercato Atalanta visite mediche in corso per Ahanor | a breve l’ufficialità

L'arrivo di Honest Ahanor all'Atalanta segna un nuovo entusiasmante capitolo nel calciomercato nerazzurro. Il giovane talento classe 2008 ha già superato le prime visite mediche e si prepara a firmare ufficialmente il suo contratto con il club bergamasco. Con entusiasmo e attesa crescente, i tifosi attendono l’annuncio ufficiale che svelerà questa promettente acquisizione. La sua avventura in nerazzurro sta per decollare, portando nuove speranze e sfide.

Genoa, i convocati per l’Atalanta: sorpresa su Ahanor, c’è un recupero in attacco! - Il Genoa si prepara ad affrontare l'Atalanta con una lista di convocati che riserva sorprese. Patrick Vieira ha confermato il recupero di Caleb Ekuban in attacco, mentre Hones Ahan resta fuori.

#CalciomercatoRoma, tentativo in extremis per il classe 2008 #Ahanor: offerti 15 milioni più 5 di bonus. 'No' dell'esterno e visite mediche con l'#Atalanta [@Glongari] ? https://tinyurl.com/y5p99tsu #ASRoma

Il terzino sinistro ceduto a titolo definitivo all'Atletico Madrid, la società : "Affetto e gratitudine, auguri Matteo" Il centrocampista croato resta invece in nerazzurro. Oggi attesa l'ufficialità di Sulemana, presto le visite mediche di Ahanor

