PENSIONATI | ASSEGNO RICCHISSIMO A LUGLIO | ufficiale INPS comunica le nuove cifre | pensione boom portafogli GONFI prima delle vacanze pure i nipoti esultano

PENSIONATI | ASSEGNO RICCHISSIMO A LUGLIO | ufficiale INPS comunica le nuove cifre

Prepariamoci a un luglio da sogno: l’INPS annuncia un assegno pensionistico più ricco del previsto, portando gioia e serenità alle famiglie italiane. Con il sistema che si rafforza e nuove cifre ufficiali, molti potranno finalmente godersi l’estate con il portafoglio gonfio e i nipoti entusiasti. E per i liberi professionisti? Le novità non finiscono qui...

Possibili importanti buone notizie per molti italiani che riusciranno a godersi l'estate con il portafoglio un po' più pieno. Il sistema pensionistico, un pilastro del welfare, si basa principalmente su un modello "a ripartizione", dove i contributi versati oggi dai lavoratori attivi finanziano le pensioni di chi è già in quiescenza. L'ente gestore principale è l'INPS, che eroga la maggior parte delle prestazioni. Per i liberi professionisti esistono poi casse di previdenza dedicate, come l'ex INPGI per i giornalisti, ora confluita in larga parte nell'INPS. L'accesso alla pensione è legato a requisiti di età e anni di contributi versati, variabili a seconda delle specifiche "finestre" d'uscita e delle riforme che si sono susseguite nel tempo.

