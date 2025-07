Rovesciate in piscina vacanze e riunioni | la strana estate di Ibra ma si diverte ancora?

L'estate di Ibra si trasforma in un mix di relax e tensione tra vacanze in piscina e incontri di lavoro, ma il campione svedese continua a divertirsi e a brillare. Nonostante non faccia più parte ufficiale del club, il suo carisma resta un elemento chiave, rafforzato dall’arrivo di Tare e Allegri. Una stagione di cambiamenti e nuovi equilibri, pronta a riscrivere il futuro del calcio italiano.

L'ad Furlani ha appena ricordato come lo svedese non faccia parte dell'organico del club, ma viaggi a un altro livello. Un ruolo, il suo, rimodulato anche dall'arrivo di persone esperte come Tare e Allegri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rovesciate in piscina, vacanze e riunioni: la strana estate di Ibra (ma si diverte ancora?)

Rovesciate in piscina, vacanze e riunioni: la strana estate di Ibra (ma si diverte ancora?)

