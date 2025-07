Noa Lang-Napoli | è questione di ore per l’annuncio ufficiale

Il calcio italiano si prepara a vivere un nuovo emozionante capitolo con l’arrivo di Noa Lang al Napoli. Dopo settimane di trattative e colpi di scena, si avvicina l’annuncio ufficiale di uno dei talenti più promettenti dell’Europa, reduce da un’ottima stagione al PSV. Manca ormai poco, solo 232 ore per scoprire se il sogno diventerà realtà: l’attesa è tutta per il grande reveal.

Tempo di lettura: < 1 minuto Noa Lang sarà un nuovo giocatore del Napoli. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo e si attende solo l’annuncio ufficiale per formalizzare l’arrivo dell’esterno olandese, reduce da un’ottima stagione al PSV. La svolta è arrivata il 22 giugno, quando si è riaperto a sorpresa il dialogo tra il Napoli, il club olandese e l’entourage del calciatore. Da lì in poi, trattativa in discesa, con un’intesa trovata per 25 milioni più 5 di bonus. Determinante, ancora una volta, la volontà del giocatore, che ha spinto per indossare l’azzurro anche a costo di rinunciare a parte dello stipendio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Noa Lang-Napoli: è questione di ore per l’annuncio ufficiale

