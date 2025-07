Le previsioni meteo per Napoli e Campania | nuove ondate di calore nel fine settimana 5-6 luglio

Preparati a vivere un’altra ondata di calore nel cuore della Campania! Le previsioni meteo annunciano nuove giornate torride a Napoli e in tutta la regione, con temperature che raggiungeranno i 36°C. Nonostante un leggero calo rispetto ai quasi 40 gradi recenti, il livello di allerta giallo resta attivo, invitandoci alla massima attenzione e precauzione. Continua a leggere per scoprire come affrontare al meglio il weekend estivo!

Ancora livello di allerta giallo su Napoli per il fine settimana: temperature fino a 36 gradi, seppur in lieve calo rispetto ai quasi 40 di questi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

