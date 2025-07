Caos elezioni a Pescara | si torna al voto ad agosto ecco dove

Il caos elettorale a Pescara si intensifica: dopo l'annullamento dei risultati delle comunali 2024, si torna al voto il 24 e 25 agosto in 27 sezioni, lasciando spazio a tensioni e possibili ricorsi. La decisione del Prefetto Flavio Ferdani apre un nuovo capitolo nella politica locale, con i cittadini chiamati nuovamente alle urne. Ma cosa succederĂ davvero? Resta aggiornato sui prossimi sviluppi di questa intricata vicenda elettorale.

Pescara - Il Prefetto ha ufficializzato il voto straordinario per il 24?25 agosto in 27 sezioni a seguito dell'annullamento da parte del TAR, con possibili ricorsi in corso ora. Il Prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, ha ufficialmente indetto le nuove elezioni, fissate per domenica 24 e lunedì 25 agosto, in 27 sezioni su 170, dopo l'annullamento da parte del TAR Abruzzo dei risultati delle comunali 2024 nella sole sezioni compromesse da "irregolarità rilevanti". L'obiettivo è ristabilire la legittimità delle operazioni in queste circoscrizioni, dove il voto è stato considerato operativamente inaffidabile.

