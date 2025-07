Bollino rosso e grandine in Abruzzo Nel Fucino Chiesto Stato di Calamità

L'Abruzzo si trova sotto una doppia minaccia: il bollino rosso a Pescara per l'ondata di calore e una violenta grandinata nel Fucino che ha devastato i raccolti. La situazione critica ha portato la richiesta di stato di calamità per supportare agricoltori e cittadini colpiti. In queste ore, la regione si mobilita per fronteggiare emergenze che mettono a dura prova la sua resilienza. Resta aggiornato su come evolverà questa difficile fase.

Pescara - Due giorni di bollino rosso a Pescara per ondata di calore, mentre una forte grandinata nel Fucino danneggia raccolti e scatena richiesta di calamità. Il capoluogo adriatico è sottoposto a allerta livello 3 – bollino rosso – per altri due giorni, ossia domani e sabato, a causa di un’ondata di calore persistente e intensa, definita con “condizioni ad elevato rischio che si protraggono per tre o più giorni consecutivi” dal Ministero della Salute. Oggi Pescara si trova invece al livello 2 (bollino arancione), con temperature che hanno toccato i 37?°C in alcune aree dell’Abruzzo, tra cui L’Aquila e Castiglione a Casauria. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Bollino rosso e grandine in Abruzzo. Nel Fucino Chiesto Stato di Calamità

In questa notizia si parla di: bollino - rosso - fucino - calamità

Diletta Leotta, un selfie da bollino rosso per dimenticare i guai - Diletta Leotta continua a catturare l'attenzione del pubblico con i suoi scatti mozzafiato sui social.

Caldo record, a Pescara due giorni di bollino rosso: previsto il “livello 3” di allerta. Grandine nel Fucino: chiesto lo stato di calamità; Grandine Fucino: Coldiretti chiede stato di calamità; Fucino, Verrecchia (FdI): Subito accertamento danni e stato di calamità per le colture colpite.