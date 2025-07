Esplosione Roma questura | 27 i feriti

Una drammatica esplosione a Certocelle, Roma, ha causato 27 feriti e ingenti danni, coinvolgendo civili e soccorritori. La situazione resta sotto controllo, con l’intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco mentre si lavora per contenere l’incendio e valutare i danni alle infrastrutture. La città si stringe attorno alle vittime e si mobilita per far luce sulle cause di questa terribile esplosione.

12.50 Secondo i dati -in costante aggiornamento- della Questura di Roma, sono 27 i feriti nell'esplosione di stamane a Certocelle: si tratta di 16 civili e 11 soccorritori tra PS, CC e Vigili fuoco. Due dei feriti fra i residenti sono in gravi condizioni al Policlinico Casilino, aggiunge la portavoce Accardo. Sotto controllo l'incendio, che impegn15 squadre dei Vigili del fuoco. Ingenti danni a edifici e infrastrutture,tra cui 7 scuole, alcune inagibili. Diversi sfollati in alloggi temporanei. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

