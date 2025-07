La lunigianese Ludovica Pieraccioni concede il bis in 24 ore | dopo Anghiari è anche Miss San Miniato

La lunigianese Ludovica Pieraccioni sta vivendo un autentico momento d’oro: dopo aver trionfato ad Anghiari, conquista anche la fascia di Miss San Miniato 2025 in sole 24 ore. La giovane di 19 anni, alta 1,80 e studentessa, ha conquistato giuria e pubblico a Piazza Stellato Spalletti, dimostrando talento e grazia. Un risultato straordinario che consacra Ludovica come una delle promesse più brillanti del panorama nazionale. La sua storia è solo all’inizio.

SAN MINIATO – A distanza di 24 ore dal successo nella selezione aretina di Anghiari la lunigianese Ludovica Pieraccioni ottiene un’altra vittoria e conquista la fascia di Miss San Miniato 2025. Un momento d’oro per la ragazza di 19 anni di Casola in Lunigiana che ha conquistato giuria e pubblico nella grande serata andata in scena i n piazza Stellato Spalletti a Ponte a Egola. Ludovica ha 19 anni, è alta 1,80 ed è una studentessa del segno del Toro. Seconda classificata è Chiara Festeggiante, 20 anni di Poggibonsi mentre al terzo posto si è classificata Vittoria De Benetti 19 anni di Vinci. La classifica è completata con il quarto posto di Aurora Bacciarelli, 18 anni di Ponsacco che ha preceduto Diletta Tarquini di Montepulciano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it