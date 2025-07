Sardone alza il velo sui diktat islamici e non le manda a dire | Vietarlo a scuola almeno per le bambine è un sacco della spazzatura

Silvia Sardone rompe gli schemi e mette in discussione il politicamente corretto sull’islamizzazione delle scuole italiane. Con decisione, alza il velo sui diktat islamici e chiede di vietare il velo alle bambine, per tutelare i diritti e l’integrità delle studentesse. La sua voce si fa sentire forte, puntando i riflettori su un tema cruciale che richiede immediata attenzione da parte delle istituzioni. È ora di agire per difendere i valori laici e l’educazione democratica.

Silvia Sardone alza il tiro e solleva il pannicello caldo dell'accoglienza politicamente corretto rispolverato all'occorrenza dai buonisti su velo islamico e islamizzazione strisciante delle scuole. Ci risiamo: a ridosso della presentazione alla Camera dei deputati, di una risoluzione che il Carroccio ha depositato ieri in Commissione Cultura, nella quale si chiede al governo di intervenire affinché «le scuole non diventino occasione per propagandare ideologie in contrasto con il nostro ordinamento – spiega Sardone – e per assicurare che tutte le attività proposte nelle scuole del Paese rispondano a criteri di oggettività e trasparenza», l'eurodeputata e vice segretaria del partito spara ad alzo zero su un tema che sta a cuore a moltissimi italiani.

Sardone alza il velo sui diktat islamici e non le manda a dire: Vietarlo a scuola almeno per le bambine, è un sacco della spazzatura.

Sardone (Lega): minacce di morte per mio intervento su velo - Minacce di morte, recapitate via mail e sui social, dopo l'intervento tenuto al Parlamento europeo indossando la maglietta con scritto ... Lo riporta affaritaliani.it

Critica il velo, gli islamici minacciano la Sardone: "Sei da bruciare" - Ritorna ancora una volta il problema dell'integrazione in Europa Filippo Jacopo Carpani 19 Settembre 2023 - Riporta ilgiornale.it