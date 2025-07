David Juve l’attaccante è arrivato al J Medical! Visite mediche e poi inizierà la sua avventura in bianconero | il VIDEO

Jonathan David sta scrivendo il suo nuovo capitolo con la maglia della Juventus. Arrivato al J Medical per le visite mediche, il giovane attaccante si prepara a vivere un’avventura emozionante in bianconero. L’entusiasmo dei tifosi e i primi passi ufficiali segnano l’inizio di una stagione che promette grandi emozioni: scopri tutti i dettagli di questa giornata cruciale. La sua storia con la Juve sta per iniziare, e noi siamo pronti a seguirla passo dopo passo.

David Juve, l’attaccante è arrivato al J Medical: tutti i dettagli e il racconto di questa giornata importante per i bianconeri. (Marco Baridon, inviato al J Medical) – Jonathan David, il nuovo attaccante della Juve, è arrivato al J-Medical per le visite mediche, un passo importante prima di firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri. Di seguito il video di che mostra tutto l’affetto dei tifosi per il bomber canadese.? JONATHAN #DAVID È AL J MEDICAL? Iniziano le visite mediche del primo colpo di #calciomercato della #Juventus! Ecco l’accoglienza dei tifosi al suo arrivo???? @BaridonMarco pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, l’attaccante è arrivato al J Medical! Visite mediche e poi inizierà la sua avventura in bianconero: il VIDEO

