Temptation Island si accende con il tentatore Flavio Ubirti | le fidanzate e i social impazziti per il calciatore

Temptation Island si infiamma con l’arrivo del tentatore Flavio Ubirti, il calciatore fiorentino che ha fatto impazzire le fidanzate e scatenato i social. A soli 24 anni, con il suo fisico statuario e un passato di sacrifici per inseguire il sogno del calcio, Flavio sta catturando l’attenzione di tutti. La sua presenza promette di sconvolgere le dinamiche del reality: cosa succederà ora?

Durante il primo appuntamento con “ Temptation Island ” ieri sera, giovedì 3 luglio, i social ad un certo punto sono impazziti all’apparizione del tentatore Flavio Ubirti. Ha 24 anni, vive in provincia di Firenze, a Figline Valdarno. È un calciatore, “ha fatto molti sacrifici per inseguire il suo sogno”, riporta la biografia condivisa in una nota stampa. Tutte le fidanzate del programma sono rimaste colpite dal fisico statuario, alto 1.85 m, gli addominali in vista e il sorriso di Flavio. Ma la “fortunata” che potrà godere della compagnia del calciatore è Maria Concetta, perché ha avuto la “fortuna” di essere stata la prima ad esprimere la sua preferenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: temptation - island - tentatore - flavio

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Appena è arrivato in spiaggia ha conquistato tutte, gli occhi erano solo lui. Ma sapete chi è Flavio? Cosa salta fuori sul tentatore preferito di Temptation Island ? Vai su Facebook

Chi è Flavio Ubirti, il tentatore di Temptation Island 2025 che tutte vogliono - FOTO e INSTAGRAM https://gay.it/chi-e-flavio-ubirti-tentatore-temptation-island… #Canale5 #Corpo #Mediaset Vai su X

Chi è Flavio Ubirti, il tentatore di Temptation Island 2025 che tutte vogliono - FOTO e INSTAGRAM; Chi è Flavio, il tentatore di Temptation Island che ha puntato Denise; Temptation Island, un tentatore fa già impazzire tutte le fidanzate.

Temptation Island, c'è un tentatore che fa impazzire le fidanzate. Chi è Flavio Ubirti: altezza, dove vive, carriera e vita privata - Si chiama Flavio Ubirti il protagonista assoluto della prima puntata di Temptation Island, andata in onda giovedì 3 luglio 2025 su Canale 5. Scrive leggo.it

Temptation Island, c'è un tentatore che fa impazzire tutte le fidanzate. Chi è Flavio Ubirti, dove vive, carriera e vita privata - Si chiama Flavio Ubirti il protagonista assoluto della prima puntata di Temptation Island, andata in onda giovedì 3 luglio 2025 su Canale 5. Riporta leggo.it