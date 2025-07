Imprese Morvilli Qubit | Da 35 anni ‘Carmi e Ubertis’ crea identità di marca

Da oltre 35 anni, Imprese Morvilli e il Gruppo Qubit guidano con passione la creazione di identità di marca che lasciano il segno. Attraverso progetti innovativi e personalizzati, “Carmi e Ubertis” trasforma ogni visione in un racconto unico, coinvolgente e riconoscibile. Con un’esperienza consolidata che abbraccia linguaggio, spazio e comunicazione, continuiamo a plasmare il futuro delle marche, rendendole protagoniste nel loro settore. Scopri come possiamo aiutarti a raccontare la tua storia.

“Nel Gruppo Qubit abbiamo ‘Carmi e Ubertis’, che ha 35 anni di esperienza nel creare identità di marca e nel farla vivere in tutte le sue declinazioni, dall’identità di linguaggio all’identità verbale, l’identità editoriale e lo space design. Abbiamo sviluppato molti progetti per la Rcs Academy, per la fondazione di Modena, tutti centrati sullo space . 🔗 Leggi su Ildifforme.it