Intesa Sanpaolo Gros-Pietro | Plafond da 10 mld per sostenere gli investimenti di Zes Unica e Zls

Intesa Sanpaolo conferma il suo impegno al fianco dello sviluppo economico con un plafond di 10 miliardi di euro destinato a sostenere le Zes Unica del Mezzogiorno e le Zone Logistiche Semplificate del centro nord. Una strategia che punta a rafforzare il sistema industria-porti-logistica, con strumenti dedicati e un desk specializzato nel settore navale. La banca si conferma partner affidabile per il futuro del Paese, promuovendo crescita e innovazione.

“Siamo orgogliosi della decisione di sostenere la Zes Unica per il Mezzogiorno e le Zone Logistiche Semplificate per il centro nord, per le quali il nostro gruppo ha messo a disposizione un plafond di 10 miliardi di euro destinato a finanziare gli investimenti per lo sviluppo del sistema industria-porti-logistica. Voglio ricordare il desk specializzato sul settore navale, nell’ambito della Divisione Banca dei Territori, e che la Divisione IMI CIB ha linee di credito accordate al settore marittimo per oltre 6,7 miliardi di euro a livello nazionale: oltre 3 miliardi di euro di accordato al settore dello shipping (merci e passeggeri) e altrettanto al settore delle costruzioni navali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it