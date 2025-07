Roma esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino | forte boato e colonna di fumo nero | Almeno 40 feriti | Questura | Chi vive nell' area interessata resti in casa

Un'esplosione devastante al Prenestino scuote Roma: un deposito di gas e carburante esplode, provocando un forte boato e una colonna di fumo nero. Almeno 40 persone ferite, ma il questore rassicura: "Nessun pericolo di vita". L’incidente sembra derivare da un problema durante lo scarico del GPL, mentre la Procura avvia le indagini. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa drammatica vicenda.

Il questore: "Non risultano persone in pericolo di vita. Lo scoppio pare sia dipeso da un incidente nella fase di scarico del gpl". La Procura ha avviato un'indagine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino: forte boato e colonna di fumo nero | Almeno 40 feriti | Questura: "Chi vive nell'area interessata resti in casa"

In questa notizia si parla di: roma - esplode - deposito - carburante

Claudio Ranieri furioso con l’arbitro per il rigore negato alla Roma. Arriva su DAZN ed esplode: «Ma come fate? Così cambiano le regole» – Il video - Claudio Ranieri è su tutte le furie dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta, segnando la prima battuta d'arresto in campionato del 2025.

Roma trema, il boato e la deflagrazione: esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino. Feriti e ustionati. Un testimone: sembrava una bomba (video) Vai su X

Roma, esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino: forte boato e colonna di fumo nero | Almeno 21 i feriti; Scoppia un distributore di benzina al Prenestino, tetto volato a 300 metri. I residenti: «In aria pezzi di vetro e ferro». Meloni: «Seguiamo la situazione»; Esplosione cisterna gas a Roma: 21 feriti in ospedale, 1 in codice rosso.

Roma, esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino: forte boato e colonna di fumo nero | Almeno 21 i feriti - Un'esplosione a un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani, in zona Prenestino a Roma, ha provocato un grosso incendio. Secondo msn.com

Roma, esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino: forte boato e colonna di fumo nero | Diversi ustionati e feriti - Un'esplosione a un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani, in zona Prenestino a Roma, ha provocato un grosso incendio. Da msn.com